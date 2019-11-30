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Бородянский назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса

Новости » Общество     30.11.2019 - 20:19
Бородянский назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

Телеканал для жителей районов оккупированного Донбасса будет запущен в феврале 2020 года

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что телеканал для жителей районов оккупированного Донбасса будет запущен в феврале 2020 года. Об этом он сказал в интервью изданию "Зеркало недели".

Сообщается, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса. Новый телеканал создается на базе канала UATV, вещание будет происходить на украинском и русском языках.

"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог - в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию", - сказал министр.

Напомним, Бородянский заявил, что большинство норм закона об урегулировании деятельности СМИ в Украине будут действовать только во время войны в Украине.

Ранее Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта об урегулировании деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.

Нормы закона о медиа будут действовать до завершения войны в Украине, - Минкульт
Новости Украины Владимир Бородянский
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