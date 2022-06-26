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Украина ежемесячно увеличивает экспорт зерна через западные границы на 50%, - Кубраков

Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (пресс-служба)
Автор: Константин Широкун

В условиях блокады морских портов Черного и Азовского морей Министерство инфраструктуры ежедневно работает над переориентацией экспорта зерновых по суше, в частности, к западным границам Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире единого телемарафона, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, Украина ежемесячно наращиваются объемы экспорта зерна по суше на 50%. Он также отметил, что если бы не было необходимости срочно экспортировать урожай предыдущего года, то украинские аграрии могли бы за несколько следующих месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем экспорта, который раньше вывозился по морскому пути.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что для того, чтобы наладить экспорт товаров из Украины, крайне не обязательно улучшать положение России и снимать для этого ряд санкций.

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Александр Кубраков