Україна щомісяця збільшує експорт зерна через західні кордони на 50%, - Кубраков

В умовах блокади морських портів Чорного та Азовського морів Міністерство інфраструктури щодня працює над переорієнтацією експорту зернових по суші, зокрема, до західних кордонів України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у ефір єдиного телемарафону, повідомляє РБК-Україна .

За словами міністра, Україна щомісяця нарощуються обсяги експорту зерна по суші на 50%. Він також зазначив, що якби не було необхідності терміново експортувати урожай попереднього року, то українські аграрії могли б за кілька наступних місяців вийти на нормальний середньомісячний обсяг експорту, який раніше вивозився морським шляхом.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля недостатньо.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. В даний час Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.

Раніше радник керівника ВП Михайло Подоляк заявляв, що для того, щоб налагодити експорт товарів з України, вкрай не обов'язково покращувати становище Росії і знімати для цього ряд санкцій.

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