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Україна та Естонія на Радбезі ООН піднімуть питання наступу бойовиків на Донбасі

Новини » Політика     18.02.2020 - 15:13
Україна та Естонія на Радбезі ООН піднімуть питання наступу бойовиків на Донбасі
Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Делегацію України буде очолювати заступник Міністерство закордонних справ України Сергій Кислиця

Україна на засіданні Ради безпеки ООН порушить питання наступу бойовиків на Донбасі. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що делегацію України буде очолювати заступник Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця. Початок засідання відбудеться о 22:00 за київським часом.

"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні", - написав Ніколенко.

Також міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на свої сторінці у Twitter заявив про порушення Росією мінських угод і, що також підніме це питання на засіданні Радбезу ООН.

"Найрішучішим чином засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія підніме це питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі", - написав Рейнсалу.

Нагадаємо, у Нью-Йорку (США) сьогодні, 18 лютого, відбудеться засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей, скликання якого ініціювала Російська Федерація.

У свою чергу, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Російська Федерація скликає засідання Ради Безпеки ООН, щоб змістити акценти напередодні спеціального засідання Генеральної Асамблеї, яка ініціювала Україна.

Додамо, сьогодні відбулось засідання РНБО. секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що на засіданні РНБО обговорили наступ бойовиків на Донбасі, ситуацію з коронавірусом, затвердження стратегії нацбезпеки України та основні показники державного оборонного замовлення на 2020.

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