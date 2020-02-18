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Данилов назвал главные темы заседания СНБО

Новости » Политика     18.02.2020 - 13:06
Данилов назвал главные темы заседания СНБО
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В частности, на заседании СНБО обсудили наступление боевиков на Донбассе и ситуацию с коронавирусом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал главные вопросы сегодняшнего заседания СНБО. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании обсудили наступление боевиков на Донбассе и ситуацию с коронавирусом.

"Было 4 ключевых вопроса: доклад Хомчака (начальник Генштаба, - ред.) по событиям, которые были утром; вопрос относительно коронавируса; утверждение стратегии нацбезопасности Украины; основные показатели государственного оборонного заказа на 2020", - уточнил он.

Напомним, Хомчак заявил, что все украинские позиции находятся под контролем войск Украины, украинские потери - 1 боец погиб, трое раненых и два контуженных в результате наступления боевиков на Донбассе.

Однако, противник назвал свое сегодняшнее наступление на Донбассе попыткой прорыва якобы Вооруженных сил Украины.

Сегодня утром украинские военные сообщили, что боевики атаковали позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирает СНБО.

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