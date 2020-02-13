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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Новости » Политика     13.02.2020 - 08:12
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Россия запросила заседние на 18 февраля

Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передают росСМИ.

Полянский отметил, что Россия запросила заседние на 18 февраля. Мероприятие может быть назначено на вторую половину дня.

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", - сказал он.

Напомним, вчера Украина в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе передала уточненный список лиц, которых стремится освободить.

Вместе с тем, 12 февраля контактная группа согласовала один из участков разведения. Стороны практически согласовывались развести тяжелую технику в районе контрольного пункта вьезда-выезда "Гнутово" возле Мариуполя Донецкой области.

Также Украина в очередной раз подняла вопрос "национализированных" предприятий.

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