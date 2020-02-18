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Совбез ООН сегодня проведет заседание по Украине

Новости » Политика     18.02.2020 - 12:10
Совбез ООН сегодня проведет заседание по Украине
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Заседание начнется в 22:00 по киевскому времени

В Нью-Йорке (США) сегодня, 18 февраля, состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Российская Федерация (РФ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ООН.

Сообщается, что заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени) и будет посвящено теме Украины.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Российская Федерация созывает заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сместить акценты накануне специального заседания Генеральной Ассамблеи, которое инициировала Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака.

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