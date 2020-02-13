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МИД Украины отреагировало на инициативу России по созыву Совбеза ООН

Новости » Политика     13.02.2020 - 12:20
МИД Украины отреагировало на инициативу России по созыву Совбеза ООН
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Министерстве иностранных дел Украины назвали такие действия РФ ожидаемым трюком

Российская Федерация созывает заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сместить акценты накануне специального заседания Генеральной Ассамблеи, которое инициировала Украина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что спецзаседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины состоится 20 февраля.

"Вчера появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей. Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей", - заявили в МИД.

В то же время сообщается, что украинские дипломаты готовы к такому сценарию и примут участие в обоих мероприятиях.

Напомним, ранее Россия пригласила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей.

Также РБК-Украина сообщало, что представительство ООН в Украине презентовало план гуманитарной помощи Донбассу почти на 160 млн долларов

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