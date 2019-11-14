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Украина - Эстония: где смотреть матч

Новости » Спорт     14.11.2019 - 15:25
Украина - Эстония: где смотреть матч
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Где и когда начнется товарищеский поединок

Сборная Украины уже в статусе участника Евро-2020 проведет товарищеский матч с командой Эстонии. По мнению букмекеров, подопечные Андрея Шевченко являются явными фаворитами противостояния.

14 ноября 19:00
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Это будет первый поединок национальной команды в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Матч в прямом эфире не покажет ни один общенациональный канал. Игра будет доступна только в записи на ТРК "Украина" в полночь 15 ноября.

Прямую трансляцию товарищеского матча можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1", который доступен в кабельных сетях и платном спутниковом ТВ.

Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени. Кроме того, начиная с 18:00, эксперты в студии программы "Головна команда" обсудят предстоящий поединок, а по его окончании проанализируют итог противостояния. Показ будет сопровождаться аналитической студией при участии журналистов и экспертов.

В записи встреча будет доступна 15 ноября на "Футбол 2" в 10:30 и на "Футбол 1" в 16:30.

Напомним, Шевченко даст шанс в сборной Украины тем футболистам, кто играл меньше.

После игры с эстонцами "сине-желтые" сыграют 17 ноября на выезде против Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Отметим, что команда Андрея Шевченко досрочно вышла в финальную часть континентального первенства.

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