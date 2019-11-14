Україна - Естонія: де дивитися матч

Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Збірна України вже в статусі учасника Євро-2020 проведе товариський матч з командою Естонії. На думку букмекерів, підопічні Андрія Шевченка є явними фаворитами протистояння.

14 листопада 19:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Це буде перший поєдинок національної команди в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

Матч наживо не покаже жоден загальнонаціональний канал. Гра буде доступна лише в записі на ТРК "Україна" опівночі 15 листопада.

Пряму трансляцію товариської зустрічі можна буде подивитись в ефірі телеканалу "Футбол 1", який доступний в кабельних мережах та платному супутниковому ТБ.

Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом. Крім того, починаючи з 18:00, експерти в студії програми "Головна команда" обговорять майбутній поєдинок, а по його закінченні проаналізують підсумок протистояння. Показ буде супроводжуватися аналітичною студією за участю журналістів та експертів.

У записі зустріч буде доступна 15 листопада на "Футбол 2" о 10:30 і на "Футбол 1" о 16:30.

Нагадаємо, Шевченко дасть шанс у збірній України тим футболістам, хто грав менше.

Після гри з естонцями "синьо-жовті" зіграють 17 листопада на виїзді проти Сербії в рамках відбору на Євро-2020. Відзначимо, що команда Андрія Шевченка достроково вийшла до фінальної частини континентальної першості.