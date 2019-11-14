ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна - Естонія: де дивитися матч

Новини » Спорт     14.11.2019 - 15:25
Україна - Естонія: де дивитися матч
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Збірна України вже в статусі учасника Євро-2020 проведе товариський матч з командою Естонії. На думку букмекерів, підопічні Андрія Шевченка є явними фаворитами протистояння.

14 листопада 19:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Це буде перший поєдинок національної команди в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

Матч наживо не покаже жоден загальнонаціональний канал. Гра буде доступна лише в записі на ТРК "Україна" опівночі 15 листопада.

Пряму трансляцію товариської зустрічі можна буде подивитись в ефірі телеканалу "Футбол 1", який доступний в кабельних мережах та платному супутниковому ТБ.

Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом. Крім того, починаючи з 18:00, експерти в студії програми "Головна команда" обговорять майбутній поєдинок, а по його закінченні проаналізують підсумок протистояння. Показ буде супроводжуватися аналітичною студією за участю журналістів та експертів.

У записі зустріч буде доступна 15 листопада на "Футбол 2" о 10:30 і на "Футбол 1" о 16:30.

Нагадаємо, Шевченко дасть шанс у збірній України тим футболістам, хто грав менше.

Після гри з естонцями "синьо-жовті" зіграють 17 листопада на виїзді проти Сербії в рамках відбору на Євро-2020. Відзначимо, що команда Андрія Шевченка достроково вийшла до фінальної частини континентальної першості.

Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України Гравець збірної України Малиновський увійшов до збірної тижня Євро-2020
Новини України Збірна УкраїниТРК Українаонлайн-трансляцияЭстонияонлайнтрансляция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся