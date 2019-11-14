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Украина - Эстония: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     14.11.2019 - 12:41
Украина - Эстония: прогноз букмекеров
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Специалисты считают фаворитами подопечных Шевченко

Сборная Украины впервые в истории проведет матч в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", где будет принимать команду Эстонии. Трансляция товарищеской встречи начнется в 19:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

14 ноября 19:00
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Букмекеры не сомневаются в победе сборной Украины. Триумф подопечных Андрея Шевченко оценивают коэффициент в 1,15, тогда как на победу гостей - 17,5. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 7.00.

Напомним, Шевченко даст шанс в сборной Украины тем футболистам, кто играл меньше.

Эта встреча будет предшествовать последнему матчу отбора к Евро-2020 против сборной Сербии, который состоится 17 ноября на поле соперника. Команда Андрея Шевченко досрочно вышла в финальную часть континентального первенства, обыграв в домашнем поединке действующих чемпионов турнира команду Португалии. Но сама игра с сербами важна в контексте итогового размещения украинской команды перед жеребьевкой.

Украина - Эстония: анонс матча Шевченко довызвал в сборную Украины новичка из "Зари"
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