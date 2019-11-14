Украина - Эстония: прогноз букмекеров

Сборная Украины впервые в истории проведет матч в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", где будет принимать команду Эстонии. Трансляция товарищеской встречи начнется в 19:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

14 ноября 19:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Букмекеры не сомневаются в победе сборной Украины. Триумф подопечных Андрея Шевченко оценивают коэффициент в 1,15, тогда как на победу гостей - 17,5. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 7.00.

Напомним, Шевченко даст шанс в сборной Украины тем футболистам, кто играл меньше.

Эта встреча будет предшествовать последнему матчу отбора к Евро-2020 против сборной Сербии, который состоится 17 ноября на поле соперника. Команда Андрея Шевченко досрочно вышла в финальную часть континентального первенства, обыграв в домашнем поединке действующих чемпионов турнира команду Португалии. Но сама игра с сербами важна в контексте итогового размещения украинской команды перед жеребьевкой.