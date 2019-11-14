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Україна - Естонія: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     14.11.2019 - 12:41
Україна - Естонія: прогноз букмекерів
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Фахівці вважають фаворитом підопічних Шевченка

Збірна України вперше в історії проведе матч в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена", де прийматиме команду Естонії. Трансляція товариській зустрічі розпочнеться о 19:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

14 листопада 19:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Букмекери не сумніваються в перемозі збірної України. Тріумф підопічних Андрія Шевченка оцінюють коефіцієнт в 1,15, тоді як на перемогу гостей - 17,5. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 7.00.

Нагадаємо, Шевченко дасть шанс у збірній України тим футболістам, хто грав менше.

Ця зустріч буде передувати останньому матчу відбору до Євро-2020 проти збірної Сербії, який відбудеться 17 листопада на полі суперника. Команда Андрія Шевченка достроково вийшла до фінальної частини континентальної першості, обігравши у домашньому поєдинку чинних чемпіонів турніру команду Португалії. Але сама гра з сербами важлива в контексті підсумкового розміщення української команди перед жеребкуванням.

Україна - Естонія: анонс матчу Шевченко довикликав в збірну України новачка з "Зорі"
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