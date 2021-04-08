Украина и Эстония договорились о консолидации международной поддержки из-за обострения на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим эстонским коллегой Евой-Марией Лийметс обострение на Донбассе. В частности, говорили о действиях и заявлениях Москвы, направленных на эскалацию военной напряженности и подрыв дипломатических усилий по урегулированию ситуации.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Глава МИД Эстонии, со своей стороны, заверила в дальнейшей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее европейских и евроатлантических стремлений.
Министры осудили обострения Россией ситуации безопасности и подтвердили, что готовы к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, чтобы консолидировать действенную международную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
Кулеба отдельно поздравил готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к инаугурационного саммита Крымской платформы в августе этого года в Киеве.
Ранее в ТКГ заявили, что Россия стягивает войска к украинской границе, но полномасштабный конфликт маловероятен.
Напомним, российский переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Россия готова открыто ввести войска на Донбассе, если будет "угроза мирному населению".