Украина и Эстония договорились о консолидации международной поддержки из-за обострения на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим эстонским коллегой Евой-Марией Лийметс обострение на Донбассе . В частности, говорили о действиях и заявлениях Москвы, направленных на эскалацию военной напряженности и подрыв дипломатических усилий по урегулированию ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины .

Глава МИД Эстонии, со своей стороны, заверила в дальнейшей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее европейских и евроатлантических стремлений.

Министры осудили обострения Россией ситуации безопасности и подтвердили, что готовы к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, чтобы консолидировать действенную международную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Кулеба отдельно поздравил готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к инаугурационного саммита Крымской платформы в августе этого года в Киеве.