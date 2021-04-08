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Украина и Эстония договорились о консолидации международной поддержки из-за обострения на Донбассе

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 19:43
Украина и Эстония договорились о консолидации международной поддержки из-за обострения на Донбассе Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим эстонским коллегой Евой-Марией Лийметс обострение на Донбассе. В частности, говорили о действиях и заявлениях Москвы, направленных на эскалацию военной напряженности и подрыв дипломатических усилий по урегулированию ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Глава МИД Эстонии, со своей стороны, заверила в дальнейшей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее европейских и евроатлантических стремлений.

Министры осудили обострения Россией ситуации безопасности и подтвердили, что готовы к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, чтобы консолидировать действенную международную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Кулеба отдельно поздравил готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к инаугурационного саммита Крымской платформы в августе этого года в Киеве.

Ранее в ТКГ заявили, что Россия стягивает войска к украинской границе, но полномасштабный конфликт маловероятен.

Напомним, российский переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Россия готова открыто ввести войска на Донбассе, если будет "угроза мирному населению".

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