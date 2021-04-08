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Україна та Естонія домовилися про консолідацію міжнародної підтримки через загострення на Донбасі

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 19:43
Україна та Естонія домовилися про консолідацію міжнародної підтримки через загострення на Донбасі Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своєю естонською колегою Євою-Марією Лійметс загострення на Донбасі. Зокрема, говорили про дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військової напруги та підрив дипломатичних зусиль з врегулювання ситуації.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

Глава МЗС Естонії, зі свого боку, запевнила у подальшій твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також її європейських та євроатлантичних прагнень.

Міністри засудили загострення Росією безпекової ситуації та підтвердили, що готові до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, щоб консолідувати дієву міжнародну підтримку України у протистоянні російській агресії.

Кулеба окремо привітав готовність естонської сторони до тісної взаємодії у межах підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи у серпні цього року в Києві.

Раніше в ТКГ заявили, що Росія стягує війська до українського кордону, але повномасштабний конфлікт малоймовірний.

Нагадаємо, російський парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що Росія готова відкрито ввести війська на Донбасі, якщо буде "загроза мирному населенню".

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