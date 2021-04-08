Арестович о стягивании российских войск: у РФ один выход - пугать весь мир войной

Россия стягивает войска к украинской границе , но полномасштабный конфликт маловероятен. Москва сама загнала себя в тупик и вынуждена пугать весь мир новой войной в Европе.

По его словам, Россия действует стандартным путем, поскольку загнала себя в международную политическую изоляцию.

"Они, конечно, это видят и понимают, что политика давления на Украину, на коллективный Запад, заигрывание с Китаем и Ираном упираются в решимость Запада противопоставить этому серьезные аргументы, включая военную силу. Поэтому россияне бесятся, понимают, что нашла коса на камень… Естественно они исходят на грозную риторику, пытаются изобразить военное обострение. Но мы к этому всему привыкли", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что выход у России один - пугать весь мир новой европейской войной.

"Чтобы Запад испугался и пошел с ними на переговоры, обсуждал их "Северный поток" и прочее. Пугают расчленением Украины и всем остальным, чтобы все дрогнули, побоялись и уступили. Я не верю в полномасштабный конфликт. Россияне, по каким бы иррациональным причинам они не действовали, рассчитывают то они рационально. Они понимают, что это закончится катастрофой для Российской Федерации, как таковой, для российских Вооруженных сил", - добавил Арестович.