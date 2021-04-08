Посол в Германии призвал изолировать Россию в случае расширения агрессии против Украины
Посол Украины Андрей Мельник призвал Германию изолировать Российскую Федерацию, если она осмелится расширить свою агрессию в Украине. В частности, он попросил ввести новые ужесточенные санкции и полностью разорвать экономические отношения с Россией.
"Украина ожидает, что правительство Германии "наконец выполнит обещание, данное на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, и примет Украину в альянс как можно скорее", - заявил он.
Также посол призвал власти ФРГ "отложить отговорки" и помочь Украине укрепить свою обороноспособность, а также модернизировать вооруженные силы страны.
Дипломат подчеркнул, что Киев ждет скорейшего вступления страны в НАТО и Германия, которая, по его словам, является одним из четырех крупнейших экспортеров оружия в мире, должна наконец-то поддержать Украину в области обороноспособности и модернизации армии.
Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау договорился с Дмитрием Кулебой приложить совместные усилия для укрепления международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.
Кроме того, на фоне агрессивных действий России состоялся телефонный разговор Кулебы с главой МИД Германии. В Берлине заверили, что внимательно следят за действиями России вблизи украинской границы.