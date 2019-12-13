Украина еще ближе подпустила конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА

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"Динамо" и "Александрия" завершили свою еврокубковую кампанию

По итогам заключительных матчей в еврокубков Украина набрала всего одно очко для таблицы коэффициентов УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Киевское "Динамо" стало единственной украинской командой, которая не проиграла в еврокубках на этой неделе. Киевляне сыграли 1:1 с "Лугано" в Лиге Европы. "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Аталанте" - 0:3, а "Александрия" проиграла "Генту" 1:2 в Лиге Европы. При этом, лишь "горняки" продолжат участие в еврокубках, а вот динамовцы и александрийцы завершили там свои выступления.

Идущая девятой Голландия также набрала 1 очко. Участие в еврокубках продолжают два представителя страны - "Аякс" и АЗ (оба - Лига Европы).

Ближайший преследователь Украины Турция еще на 0,2 пункта сократила отставание благодаря победе "Истанбул Башакшехир".

Таблица коэффициентов УЕФА влияет на распределение путевок через один сезон. В списке 2020 года Украина остается на 10 позиции, а вот в таблице 2021 нашу ассоциацию подвинул с 12 места Кипр. АПОЭЛ на текущей неделе набрал баллов больше, чем все три украинских клуба вместе взятые.

Напомним, Украина опустилась на десятое место рейтинга, пропустив вперед Голландию, по итогам первого тура групповых этапов еврокубков.