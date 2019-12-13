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Україна ще ближче підпустила конкурентів в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Новини » Спорт     13.12.2019 - 10:57
Україна ще ближче підпустила конкурентів в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

"Динамо" і "Олександрія" завершили свою єврокубкову кампанію

За підсумками заключних матчів у єврокубків Україна набрала всього одне очко для таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляється на сайті організації.

Київське "Динамо" стало єдиною українською командою, яка не програла в єврокубках цього тижня. Кияни зіграли 1:1 з "Лугано" у Лізі Європи. "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись "Аталанті" - 0:3, а "Олександрія" програла "Генту" 1:2 в Лізі Європи. При цьому, лише "гірники" продовжать участь в єврокубках, а ось динамівці та олександрійці закінчили там свої виступи.

Голландія, що йде дев'ятою, також набрала 1 очко. Участь в єврокубках продовжують два представники країни - "Аякс" і АЗ (обидва - Ліга Європи).

Найближчий переслідувач України Туреччина ще на 0,2 пункти скоротила відставання завдяки перемозі "Істанбул Башакшехір".

Таблиця коефіцієнтів УЄФА впливає на розподіл путівок через один сезон. У списку 2020 року Україна залишається на 10 позиції, а ось в таблиці 2021 нашу асоціацію посунув з 12 місця Кіпр. АПОЕЛ на поточному тижні набрав балів більше, ніж всі три українські клуби разом узяті.

Нагадаємо, Україна опустилася на десяте місце рейтингу, пропустивши вперед Голландію, за підсумками першого туру групових етапів єврокубків.

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