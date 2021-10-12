Украина и ЕС считают Россию ответственной за отсутствие прогресса на Донбассе, - Зеленский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление украинского лидера на саммите Украина-ЕС.
По его словам, он с Меркель и Макроном обсудили достижения мира на востоке Украины.
"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая безусловно является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", - заявил Зеленский.