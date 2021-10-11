Путин пожаловался Меркель и Макрону на Украину и согласился активизировать "Нормандию"

Президент России Владимир Путин провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. Перед этим Макрон и Меркель пообщались с президентом Украины .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля .

Путин пожаловался лидерам Германии и Франции на то, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а также договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

Стороны разговора, как говорят в Кремле, договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу по нормандскому формату.

"Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Решено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и нормандского саммита", - заявили в пресс-службе Кремля.