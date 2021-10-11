ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Путин пожаловался Меркель и Макрону на Украину и согласился активизировать "Нормандию"

Новина українською →
Москва, Понедельник 11 октября 2021 20:22
Путин пожаловался Меркель и Макрону на Украину и согласился активизировать "Нормандию" Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. Перед этим Макрон и Меркель пообщались с президентом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин пожаловался лидерам Германии и Франции на то, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а также договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

Стороны разговора, как говорят в Кремле, договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу по нормандскому формату.

"Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Решено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и нормандского саммита", - заявили в пресс-службе Кремля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель Нормандский формат Донбасс
NEWS
Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения
Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения
DAILY
Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"