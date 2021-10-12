Україна та ЄС вважають Росію відповідальною за відсутність прогресу на Донбасі, - Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський мав розмову президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву українського лідера на саміті Україна-ЄС.
За його словами, він з Меркель та та Макроном обговорили досягнення миру на сході України.
"Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на РФ, яка беззаперечно є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано у спільній заяві", - заявив Зеленський.