Зеленский обсудил с Макроном и Меркель подготовку нормандского саммита
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили подготовку предстоящей встречи в нормандском формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Зеленского и пресс-службу Офиса президента.
"Провел важный разговор с Меркель и Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки". Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей касательно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал президент в Twitter.
Как отмечают в пресс-службе ОП, со своей стороны Меркель и Макрон пообещали затронуть вопрос подготовки нормандской встречи во время своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в украинском МИД рассказали, какие темы хотят обсудить во время предстоящего саммита в нормандском формате.
Кроме того, РБК-Украина писало, что новая встреча в нормандском формате может пройти онлайн.