Совет ассоциации Украина-ЕС рассмотрит расширение свободной торговли

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Также будут обсуждаться события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины

Совет ассоциации Украина-ЕС на заседании 28 января рассмотрит расширение свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

Также будут обсуждаться события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

Отмечается, что это будет первый Совет ассоциации под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Делегацию ЕС будет возглавлять Джозеп Боррелл, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

" Министры рассмотрят ход выполнения Соглашения об ассоциации с акцентом на Глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA). Они будут сосредоточены на нескольких областях интересов: политические реформы, верховенство закона, безопасность и экономическое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на встрече будут подведены итоги текущей ситуации на востоке Украины и реализации Минских соглашений, включая гуманитарные вопросы. Также будет подниматься вопрос незаконной аннексии Крыма Россией.

Напомним, ранее в Европейском парламенте назвали Россию "неизбежным источником угроз" для безопасности ЕС и считают, что РФ активно стремиться подорвать европейское единство.

Также РБК-Украина писало, что в Европарламенте призывают принять меры в отношении Польши и Венгрии. Дело касается судебной реформы в Польше и ограничения свободы прессы в Венгрии.