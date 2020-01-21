В ЕС готовы пойти на навстречу Украине в расширении соглашения об ассоциации

Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

Но до этого украинским властям придется провести немалую работу

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС пойдет навстречу украинским инициативам касательно расширения соглашения об ассоциации, но ждет конкретных шагов. Об этом он заявил в ходе дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, грядущее заседание совета ассоциации Украина-ЕС может быть продуктивным для Украины.

"Уверен, что заседание Совета ассоциации даст толчок для внедрения украинских амбиций", - сказал Маасикас.

Он также заявил, что до этого украинским властям придется провести немалую работу. В частности, работа должна быть проделана для получения промышленного безвиза, который является одним из приоритетов украинской власти.

"Что касается соглашения АСАА, то здесь нужна дипломатия с очень большими навыками, чтобы убедить, что это вам нужно и вы готовы к этому",- отметил он.

Напомним, совет ассоциации Украина-ЕС на заседании 28 января рассмотрит расширение свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Сообщалось, что министры рассмотрят ход выполнения Соглашения об ассоциации "с акцентом на глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA)".

Ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом. В то же время, правительство Украины рассчитывает на упрощение таможенных процедур.