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Украина и ЕС обсудят актуализацию зоны свободной торговли

Новости » Экономика     28.01.2020 - 13:40
Украина и ЕС обсудят актуализацию зоны свободной торговли
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также стороны обсудят присоединение Украины к европейскому "зеленому соглашению"

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук во вторник, 28 января, прибыл в Брюссель и планирует обсудить с представителями Европейского союза зону свободной торговли с ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Также планируется обсудить углубление секторального сотрудничества Украины с ЕС.

Украина и ЕС обсудят актуализацию зоны свободной торговли

"Сегодня в Брюсселе. Вместе с коллегами-министрами прилетели на Совет ассоциации "Украина-ЕС" под моим председательством. В течение дня нас ждет много важных мероприятий и двусторонних встреч. В частности, будем обсуждать углубление секторального сотрудничества Украины с ЕС, приобщение к разработке Европейского "зеленого соглашения" и актуализацию Зоны свободной торговли", - отметил глава правительства.

Напомним, посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас отметил, что Евросоюз пойдет навстречу украинским инициативам касательно расширения соглашения об ассоциации, но ждет конкретных шагов.

Как писало РБК-Украина, ранее анонсировалось, что Совет ассоциации Украина-ЕС на заседании 28 января рассмотрит расширение свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Также будут обсуждаться события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

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Новости Украины ЕвросоюзЗСТАлексей Гончарук
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