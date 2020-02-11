Україна і ЄС оновлять угоду про зону вільної торгівлі

Фото: Олівер Варгей (wikipedia.org)

Україна та ЄС погодилися розвинути роботу в цьому напрямку

Європейський Союз і Україна домовилися активізувати роботу, щоб у наступному році оновити угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Про це повідомив європейський комісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгей на прес-брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком, передає кореспондент РБК-Україна.

Варгей зазначив, що Україна і ЄС погодилися розвинути роботу в цьому напрямку.

"Ми також погодилися розвинути нашу роботу, що стосується перегляду угоди про зону вільної торгівлі з ЄС і додатків до неї в наступному році. І наші колеги дуже уважно стежитимуть за сферами, в яких ми можемо доповнити угоду, згідно з правилами. І ми повернемося до цій темі дуже скоро, так, щоб у нас була дуже коротка і ефективна процедура в наступному році, щоб оновити угоду ", - сказав він.

Раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зазначив, що Євросоюз піде назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків.

Як писало РБК-Україна, Рада асоціації Україна-ЄС на засіданні 28 січня розгляне розширення вільної торгівлі в рамках угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною.