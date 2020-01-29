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Украина и ЕС будут пытаться через суды вернуть выведенные из ПриватБанка деньги

Новости » Экономика     29.01.2020 - 11:33
Украина и ЕС будут пытаться через суды вернуть выведенные из ПриватБанка деньги
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Миллиарды долларов, украденных из "ПриватБанка" бывшими владельцами, должны вернуться налогоплательщикам

Украина и Европейский союз отмечают необходимость возвращения активов, выведенных из "ПриватБанка" до его национализации в 2016 году. Об этом говорится в совместном заявлении для прессы по результатам 6-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Как отмечается в коммюнике, стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе Украины, в частности в связи с национализацией "ПриватБанка".

Согласно заявлению, стороны сделали "особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в "ПриватБанке", и возвращении активов".

Напомним, в октябре 2019 года государственный "ПриватБанк" выиграл в Апелляционном суде Лондона в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов экс-акционеров, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно оснований для судебного разбирательства для полного возмещения 1,9 млрд долларов (включая проценты - 3 млрд долларов), как заявлено в исковых требованиях.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов купило 100% акций за 1 гривну.

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