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Украина должна вступить в ЕС в течение нескольких лет, - вице-президент Еврокомиссии

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Брюссель, Понедельник 13 июня 2022 15:29
Украина должна вступить в ЕС в течение нескольких лет, - вице-президент Еврокомиссии Фото: вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина должна вступить в Европейский союз в течение нескольких лет, а не десятилетий.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.

"Мое сердце говорит: давайте дадим ей (Украине, - ред.) возможность как можно скорее получить статус кандидата. Это очень сильное символическое послание и поддержка для украинского народа", - заявила она.

Вице-президент ЕК добавила, что ЕС должен понять ситуацию в Украине, не только по предварительным условиям для процесса присоединения, но и с множеством различных вопросов, связанных с институтами.

"Мы анализируем анкету, которую Украина заполнила в рекордно короткие сроки, как мы анализировали заявку Грузии и Молдовы. И мы примем решение в пятницу. Мы должны смотреть на Украину также несколько иначе, чем на государства, находящиеся в состоянии мира", - подчеркнула она.

По словам Юровой, ЕС должен параллельно работать над возможной кандидатурой Украины в блок и над скорейшим восстановлением страны.

"Между статусом кандидата и статусом государства-члена ЕС есть широкие возможности для сотрудничества", - подчеркнула она.

Напомним, Еврокомиссия, скорее всего, порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но может выдвинуть дополнительные условия. Между тем Финляндия отказывается предоставить Украине особые условия относительно вступления.

В то же время премьер Нидерландов Марк Рютте, отметил, что в ближайшее время Украина имеет небольшие шансы стать кандидатом на вступление в ЕС.

Ожидается, что выводы Еврокомиссии огласят 17 июня.

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