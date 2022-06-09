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Когда Еврокомиссия обсудит статус кандидата в ЕС для Украины: названа дата

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 14:13
Когда Еврокомиссия обсудит статус кандидата в ЕС для Украины: названа дата Фото: когда Еврокомиссия обсудит статус кандидата в ЕС для Украины (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Еврокомиссия готовится рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС уже 17 июня. Это произойдет в преддверии саммита, который запланирован на 23 число текущего месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова официального представителя ЕС Эрика Мамера.

"Комитет еврокомиссаров проведет совместные дебаты в понедельник (13 июня, - ред.) по этому вопросу. Выработает мнение на совещании, которое пройдет в пятницу 17 июня", - заявил Мамер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украине могут предоставить статус кандидата на вступление в ЕС уже во время встречи лидеров стран Европейского Союза, которая состоится в июне.

Между тем Финляндия отказывается предоставить нашей стране особые условия относительно вступления.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, отметил, что в ближайшее время Украина имеет небольшие шансы стать кандидатом на вступление в Европейский союз

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