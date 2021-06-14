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"Украина должна быть в НАТО": Зеленский поблагодарил сенатора Менендеса за поддержку

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Понедельник 14 июня 2021 16:27
"Украина должна быть в НАТО": Зеленский поблагодарил сенатора Менендеса за поддержку Фото: Зеленский поблагодарил сенатору Менендесу за поддержку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенатору США Бобу Менендесу за принципиальную позицию в отношении российской агрессии и поддержку Украины. Он ожидает встречи с сенатором в Вашингтоне.

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Спасибо сенатору Бобу Менендесу за принципиальную позицию относительно российской агрессии и поддержку Украины. Мы боремся за общие ценности. Согласен, что "Северный поток-2" должен быть остановлен, а Украина - интегрирована в НАТО. Ожидаю нашей встречи в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил ранее, что российско-немецкий газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу Украине. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий относительно членства в НАТО для Украины. Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины.

Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что сегодня на саммите НАТО не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов. Альянс исходит из того, что Украине и Грузии нужно сосредоточиться на реформах и тогда вопрос присоединения решится сам собой. А пока среди стран-участниц нет единой позиции по поводу предоставления Украине ПДЧ.

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