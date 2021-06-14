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"Україна має бути в НАТО": Зеленський подякував сенатору Менендесу за підтримку

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Понеділок 14 червня 2021 16:27
"Україна має бути в НАТО": Зеленський подякував сенатору Менендесу за підтримку Фото: Зеленський подякував сенатору Менендесу за підтримку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський подякував сенатору США Бобу Менендесу за принципову позицію щодо російської агресії та підтримку України. Він очікує на зустріч із сенатором у Вашингтоні.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Дякую сенатору Бобу Менендесу за принципову позицію щодо російської агресії та підтримку України. Ми боремося за спільні цінності. Згоден, що "Північний потік-2" має бути зупинений, а Україна - інтегрована в НАТО. Очікую на нашу зустріч у Вашингтоні", - йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив раніше, що російсько-німецький газопровід "Північний потік-2" представляє загрозу Україні. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 червня, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози РФ для України.

Зеленський в день саміту НАТО зазначив, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що сьогодні на саміті НАТО не будуть оголошені терміни і дати вступу нових членів. Альянс виходить з того, що Україні і Грузії потрібно зосередитися на реформах і тоді питання приєднання вирішиться сам собою. А поки серед країн-учасниць немає єдиної позиції з приводу надання Україні ПДЧ.

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