Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет" по ПДЧ в НАТО для Украины

Фото: Зеленский хочет услышать от Байдена его позицию о ПДЧ в НАТО для Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины.

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse

Он также заявил, что США могли бы оказать экономическую поддержку Украине. Зеленский сказал, что Россия затягивает процесс по встрече между ним и президентом Владимиром Путиным без четких причин. Президент добавил, что большинство российских войск, которые были перевезены весной в районы у границ Украины, не были отведены.