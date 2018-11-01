Україна повинна мати гарантії збереження транзитної ролі після запуску "Північного потоку-2", - Меркель

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель хоче, щоб Україна залишилася важливою транзитною країною

Україна повинна мати гарантії збереження транзитної ролі після запуску "Північного потоку-2". Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході зустрічі з главою Верховної ради України Андрієм Парубієм і лідерами парламентських фракцій, передає кореспондент РБК-Україна.

Меркель зазначила, що незважаючи на розширення газових потоків з Росії до Європейського союзу, Україна має зберегти свою транзитну роль.

"Що стосується "Північного потоку-2", нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії для України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль... Мова йде про створення транзитного договору. Ми хочемо, щоб Україна залишилася важливою транзитною країною. Газові потоки розширюються з Росії до Європейського союзу, але це не означає, що ми хочемо покинути транзитну роль України. Ми хочемо бачити Україну партнером стосовно транзиту", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича, у питанні будівництва "Північного потоку-2" Німеччина діє проти позиції Європейського союзу.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважаэ, що Європі потрібна енергетична солідарність, щоб не залежати від Російської Федерації через "Північний потік-2".