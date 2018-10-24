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Климкин: Европе нужна энергетическая солидарность, чтобы не зависеть от РФ из-за "Северного потока-2"

Новости » Политика    24.10.2018 - 11:58
Фото: Павел Климкин (twitter.com/UKRinPL)
Фото: Павел Климкин (twitter.com/UKRinPL)

Климкин сегодня выступил на Варшавском форуме по безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Европе нужна энергетическая солидарность, чтобы не зависеть от Российской Федерации из-за "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше в Twitter.

Климкин сегодня выступил на Варшавском форуме по безопасности. В частности, он заявил о необходимости сильной трансатлантической солидарности, а также о важности "проактивного подхода" для того, чтобы справиться с угрозами со стороны РФ.

"Европе нужна сильная энергетическая солидарность и строгое применение норм ЕС в энергетической сфере, чтобы не стать полностью зависимой от России из-за "Северного потока-2" и всеми его опасными последствиями", - заявил он.

Климкин: Европе нужна энергетическая солидарность, чтобы не зависеть от РФ из-за &quot;Северного потока-2&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Польши Анджея Дуды, газопровод "Северный поток-2" является политическим проектом, который представляет опасность для Украины и Словакии. Он также отметил, что Польша "приложит все усилия, чтобы предотвратить его запуск".

Кроме того, сообщалось, что в США считают, что "Северный поток-2" подрывает стабильность в Европе.

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Новости Украины Российская ФедерацияПавел КлимкинСеверный поток-2
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