Климкин: Европе нужна энергетическая солидарность, чтобы не зависеть от РФ из-за "Северного потока-2"

Фото: Павел Климкин (twitter.com/UKRinPL)

Климкин сегодня выступил на Варшавском форуме по безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Европе нужна энергетическая солидарность, чтобы не зависеть от Российской Федерации из-за "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше в Twitter.

Климкин сегодня выступил на Варшавском форуме по безопасности. В частности, он заявил о необходимости сильной трансатлантической солидарности, а также о важности "проактивного подхода" для того, чтобы справиться с угрозами со стороны РФ.

"Европе нужна сильная энергетическая солидарность и строгое применение норм ЕС в энергетической сфере, чтобы не стать полностью зависимой от России из-за "Северного потока-2" и всеми его опасными последствиями", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Польши Анджея Дуды, газопровод "Северный поток-2" является политическим проектом, который представляет опасность для Украины и Словакии. Он также отметил, что Польша "приложит все усилия, чтобы предотвратить его запуск".

Кроме того, сообщалось, что в США считают, что "Северный поток-2" подрывает стабильность в Европе.