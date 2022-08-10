Украина договорилась о сотрудничестве с 18 датскими оборонными компаниями

"Укроборонпром" заключил соглашение о сотрудничестве с Датской ассоциация оборонной и безопасности промышленности, в состав которой входят 18 передовых датских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укроборонпром ".

Отмечается, что соглашение направлено на укрепление обороноспособности Украины в условиях полномасштабной российской агрессии, а в более отдаленной перспективе - усиление оборонно-промышленный комплекс государства.

В частности, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации и тому подобное.



"Мир меняется, и на этих изменениях отпечаток российского вторжения в Украину. Ситуация требует нашей сплоченности, а также возлагает ответственность на западные демократии, организации и компании поддерживать украинский народ", - сказал директор Ассоциации Йоахим Финкельман.