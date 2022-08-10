Фото: Україна домовилася про співпрацю з 18 данськими оборонними компаніями (Getty Images)

"Укроборонпром" уклав угоду про співпрацю з Данською асоціація оборонної й безпекової промисловості, до складу якої входять 18 передових данських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Зазнаається, що угода спрямована на зміцнення обороноздатності України в умовах повномасштабної російської агресії, а у більш віддаленій перспективі - посилення оборонно-промисловий комплекс держави. Зокрема, йдеться про можливу співпрацю у напрямках безпілотних і морських систем, кіберзахисту, потенційну виробничу кооперацію тощо.



"Світ змінюється, і на цих змінах відбиток російського вторгнення в Україну. Ситуація вимагає нашої згуртованості, а також покладає відповідальність на західні демократії, організації та компанії підтримувати український народ", - сказав директор Асоціації Йоахім Фінкельман.