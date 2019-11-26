Украина четыре года не покупает газ у России

Сегодня, 26 ноября 2019 года, прошло ровно четыре года, как Украина не покупает газ у Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, четыре года назад в Украину зашел последний газ, купленный у "Газпрома".

"Пять лет назад мы впервые открыли реверс и обеспечили поставки голубого топлива из Европы. В 2013 году наша зависимость от России по газу превышала 90%, сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а "Нафтогаз" покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%)", - отметил Коболев.

Он также отметил, что недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ.

"Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями - лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ. Конечно, реверс - это промежуточный результат. Это действенный рыночный механизм, но Украина может больше. Внутренняя добыча обеспечила около 2/3 потребностей украинских потребителей. Добычу надо наращивать, и этим занимаемся как мы, так и частные добытчики", - добавил Коболев.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что подписание контракта на транзит газа с российским "Газпромом" на сегодняшний день является приоритетом.

При этом украинская сторона готова рассмотреть погашение долгов "Газпрома" природным газом.