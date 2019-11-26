Україна чотири роки не купує газ у Росії

Сьогодні, 26 листопада 2019 року, пройшло рівно чотири роки, як Україна не купує газ у Російської Федерації. Про це у Facebook повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, чотири роки тому до України зайшов останній газ, куплений у "Газпрому".

"П'ять років тому ми вперше відкрили реверс і забезпечили постачання блакитного палива з Європи. У 2013 році наша залежність від Росії по газу перевищувала 90%, сьогодні про неї лише згадують. У минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а "Нафтогаз" купував його у 18 європейських постачальників (частка одного з них не перевищувала 30%)", - зазначив Коболєв.

Він також зазначив, що нещодавно до України вперше поставили американський скраплений газ.

"Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями - позбавили Україну газової та політичної залежності від РФ. Звичайно, реверс - це проміжний результат. Це дієвий ринковий механізм, але Україна може більше. Внутрішнім видобутком забезпечено близько 2/3 потреб українських споживачів. Видобуток треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що підписання контракту на транзит газу з російським "Газпромом" на сьогоднішній день є пріоритетом.

При цьому українська сторона готова розглянути погашення боргів "Газпрому" природним газом.