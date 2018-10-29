Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)

Аваков провел встречу с вице-премьер-министром по вопросам национальной безопасности Сингапура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина будет сотрудничать с Сингапуром в борьбе с финансовым мошенничеством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, сегодня, 29 октября, Аваков провел встречу с вице-премьер-министром по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хином, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества между странами.

"Относительно гибридных угроз, мы видим, что для вас противодействовать им так же важно, как бороться с преступлениями в киберпространстве. В этом Украина имеет большой опыт и мы готовы делиться информацией. Нам, в свою очередь, интересно, как вы отвечаете на вызов преступного использования криптовалют. И нас интересует опыт Сингапура в борьбе с такими финансовыми мошенничествами", - сказал Аваков.

Кроме того, он добавил, что Украина и Сингапур могли бы развивать визовые отношения и сделать более упрощенным взаимное посещение гражданами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Сингапур договорились об специальном сотрудничестве подразделений киберполиции. Также Украина планирует усилить сотрудничество по противодействию киберугрозам с Австралией.