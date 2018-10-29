Фото: Арсен Аваков (з відкритих джерел)

Аваков провів зустріч з віце-прем'єр-міністром з питань національної безпеки Сінгапуру

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна співпрацюватиме з Сінгапуром у боротьбі з фінансовим шахрайством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як зазначається, сьогодні, 29 жовтня, Аваков провів зустріч з віце-прем'єр-міністром з питань національної безпеки Сінгапуру Тео Чі Хіном, у ході якої обговорювалися питання співпраці між країнами.

"Відносно гібридних загроз, ми бачимо, що для вас протидіяти їм так само важливо, як боротися зі злочинами в кіберпросторі. В цьому Україна має великий досвід і ми готові ділитися інформацією. Нам, в свою чергу, цікаво, як ви відповідаєте на виклик злочинного використання криптовалют. І нас цікавить досвід Сінгапуру у боротьбі з такими фінансовими шахрайствами", - сказав Аваков.

Крім того, він додав, що України та Сінгапур могли б розвивати візові відносини і зробити більш спрощеним взаємне відвідування громадянами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна та Сінгапур домовилися про спеціальну співпрацю підрозділів кіберполіції. Також Україна планує посилити співпрацю щодо протидії кіберзагрозам з Австралією.