Украина будет покупать уголь в США, - премьер

"Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - сказал Шмыгаль.

По его словам, первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе. Он доставит топливо для "Центрэнерго". Премьер уточнил, что в правительстве прошло совещание по оплате и закупке последующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.

"Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни", - добавил глава правительства.