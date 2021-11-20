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Украина будет покупать уголь в США, - премьер

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 17:06
Украина будет покупать уголь в США, - премьер Фото: Украина договорилась с США о поставках угля (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина договорилась с США о поставках угля из-за перекрытых Россией поставок. На следующей неделе придет первый корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "Радио Свобода".

"Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - сказал Шмыгаль.

По его словам, первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе. Он доставит топливо для "Центрэнерго". Премьер уточнил, что в правительстве прошло совещание по оплате и закупке последующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.

"Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни", - добавил глава правительства.

Напомним, Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля в Украину. Такой шаг российская сторона объяснила растущим спросом на этот вид топлива внутри страны.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "В Украине нехватка угля. Есть риск срыва отопительного сезона".

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