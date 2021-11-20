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Україна купуватиме вугілля в США, - прем'єр

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Київ, Субота 20 листопада 2021 17:06
Україна купуватиме вугілля в США, - прем'єр Фото: Україна домовилася з США про постачання вугілля (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна домовилася з США про постачання вугілля через перекриті Росією постачання. Наступного тижня прийде перший корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля "Радіо Свобода".

"Вугільні компанії США готові поставляти це вугілля. Наша делегація домовилася про це", - сказав Шмигаль.

За його словами, перший корабель з вугіллям з США повинен прийти в Україну наступного тижня. Він доставить паливо для"Центренерго". Прем'єр уточнив, що в уряді пройшла нарада з оплати і закупівлі наступних партій вугілля на грудень, січень і лютий, і гроші для цього є.

"Є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань через порт виходить і буде направлятися в Україну. Залізничне сполучення дійсно заблоковано, але морським транспортом є інформація, що перший корабель відправлять найближчими днями", - додав глава уряду.

Нагадаємо, Росія з 1 листопада зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. Такий крок російська сторона пояснила зростаючим попитом на цей вид палива всередині країни.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі "В Україні нестача вугілля. Є ризик зриву опалювального сезону".

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