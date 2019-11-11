Украина будет добиваться освобождения и выдачи Мазура, - посол

Украинские власти будут добиваться выдачи активиста Игоря Мазура, задержанного в Польше и освобожденного на поруки консула. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Радио Свобода".

По его словам, освобождение Мазура из-под стражи - это только "половина пути" к его возвращению в Украину.

"Дальше будет вестись кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину, и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для розыска тех людей, которые ей невыгодны. Это небольшая, промежуточная победа", - отметил Дещица.

Также он отметил, что пока неизвестна дата первого заседания суда по существу дела Мазура.

"Мы будем делать все возможное, чтобы оно прошло как можно быстрее. Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине", - добавил Дещица.

Напомним, на выходных в Польше по запросу Российской Федерации задержали сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и известного активиста Игоря Мазура. В запросе Мазур обвиняется в участии в первой чеченской войне против российских силовиков.

Накануне польская сторона освободила Мазура под поручительство украинского консула.