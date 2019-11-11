Україна буде домагатися звільнення та видачі Мазура, - посол

Українська влада буде домагатися видачі активіста Ігоря Мазура, затриманого в Польщі і звільненого на поруки консула. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає "Радіо Свобода".

За його словами, звільнення Мазура з-під варти - це тільки "половина шляху" до його повернення в Україну.

"Далі буде вестися копітка робота та боротьба за те, щоб Ігор повернувся до України, і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для розшуку тих людей, які їй невигідні. Це невелика, проміжна перемога", - зазначив Дещиця.

Також він зазначив, що поки невідома дата першого засідання суду по суті справи Мазура.

"Ми будемо робити все можливе, щоб воно пройшло як можна швидше. Я радий, що Ігор на свободі, що він в безпеці в генеральному консульстві в Любліні", - додав Дещиця.

Нагадаємо, на вихідних у Польщі за запитом Російської Федерації затримали співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини і відомого активіста Ігоря Мазура. У запиті Мазур звинувачується в участі в першій чеченській війні проти російських силовиків.

Напередодні польська сторона звільнила Мазура на поруки українського консула.