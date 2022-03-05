Украина больше не знает выходных, и так до победы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на десятый день войны России против Украины выступил с очередным обращением. Он заявил, что "в стране больше нет выходных", и так будет до самой победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Сегодня суббота. Это слово на войне ничего почти не означает, как понедельник, четверг или любой другой день. Все они стали одинаковыми… Страна не знает больше выходных. Не важно, что на часах, не важно, что на календаре. И так до победы", - заявил Зеленский.