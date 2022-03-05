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Генштаб ВСУ показал видео ликвидации российского вертолета

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Украина, Суббота 05 марта 2022 11:16
Генштаб ВСУ показал видео ликвидации российского вертолета Фото: российский вертолет уничтожили в Украине (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

Защитники Украины уничтожили очередной вертолет российских оккупантов. Видео ликвидации обнародовал Генштаб ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"Так гибнут российские оккупанты! На этот раз в вертолете!", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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