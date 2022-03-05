Україна більше не знає вихідних, і так до перемоги, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський на десятий день війни Росії проти України виступив з черговим зверненням. Він заявив, що "в країні більше немає вихідних", і так буде до самої перемоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.
"Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає, Як понеділок, четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими ...Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що на календарі. І так до перемоги", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні захисники України знищили черговий гелікоптер російських окупантів, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відповідне відео.
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