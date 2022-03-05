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Україна більше не знає вихідних, і так до перемоги, - Зеленський

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Київ, Субота 05 березня 2022 11:28
Україна більше не знає вихідних, і так до перемоги, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський на десятий день війни Росії проти України виступив з черговим зверненням. Він заявив, що "в країні більше немає вихідних", і так буде до самої перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає, Як понеділок, четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими ...Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що на календарі. І так до перемоги", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні захисники України знищили черговий гелікоптер російських окупантів, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відповідне відео.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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