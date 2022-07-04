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Украина арестовала имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 300 млн гривен

Фото: Украина арестовала имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 300 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине арестовали имущество предприятий России и Беларуси. Стоимость имущества составляет более 360 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Арест был наложен на:

  • 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн гривен;
  • товарно-материальные ценности на сумму более 350 млн гривен.

Во время досудебного расследования было установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 вагонов с минеральными удобрениями. Последние были ввезены с нарушением таможенного законодательства Украины.

"С целью обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда города Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн гривен",- добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно на Буковине разоблачили гендиректора областной больницы на хищении гуманитарной помощи.

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