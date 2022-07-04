Україна арештувала майно підприємств Росії та Білорусі на суму більше 300 млн гривень

В Україні арештували майно підприємств Росії та Білорусі. Вартість майна становить більше ніж 360 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Арешт було накладено на:

315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн гривень;

товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 вагонів з мінеральними добривами. Останні були ввезені із порушенням митного законодавства України.

"З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації надалі Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 360 млн гривень", - додає пресслужба.